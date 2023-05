45-Jährige wegen zweifachen Totschlags vor Gericht

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil sie ihre Schwester und ihre eigene Tochter getötet haben soll, steht eine 45-jährige Frau vom Mittwoch (09.00 Uhr) an in Offenburg (Ortenaukreis) vor Gericht. Hintergrund der Tat in einer Obdachlosenunterkunft im Juli 2022 war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Streit gewesen. Die Frau ist wegen zweifachen Totschlags angeklagt.

Die Frau soll ihrer 19-jährigen Tochter und ihrer 49-jährigen Schwester unterstellt haben, ein sexuelles Interesse an ihrem ehemaligen Lebensgefährten zu haben. Bei dem Streit sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die mutmaßliche Täterin soll dann die beiden Frauen mit verschiedenen Küchenutensilien getötet haben, hatte es geheißen. Anschließend informierte die Tatverdächtige selbst die Polizei. Der Prozess vor dem Offenburger Landgericht soll bis zum Juli dauern. (Az: 1 Ks 303 Js 13425/22 )