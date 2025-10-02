45.000 Euro Schaden bei Unfall wegen illegalem Autorennen

Bei einem illegalen Autorennen in Singen (Kreis Konstanz) ist es zu einem Unfall mit geschätzt 45.000 Euro Schaden gekommen. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger fuhren auf einer Straße mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander her, wie ein Polizeisprecher sagte. Es kam auch zu gefährlichen Überholmanövern.
An einer Einmündung fuhr ein 22-Jähriger in die Straße ein, missachtete hierbei die Vorfahrt – es kam zum Zusammenprall. Der 20-Jährige prallte ins Heck des 22-Jährigen und schob dessen Auto 50 Meter weit. Im weiteren Verlauf prallte der 20-Jährige gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die zwei Unfallbeteiligten erlitten geringfügige Verletzungen und konnten vor Ort medizinisch versorgt werden.
Die Führerscheine des 20- und des 19-Jährigen wurden nach dem Vorfall am Mittwoch beschlagnahmt.
© dpa-infocom, dpa:251002-930-114035/1