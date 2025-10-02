45.000 Euro Schaden bei Unfall wegen illegalem Autorennen

Bei einem illegalen Autorennen ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild)

Bei einem illegalen Autorennen in Singen (Kreis Konstanz) ist es zu einem Unfall mit geschätzt 45.000 Euro Schaden gekommen. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger fuhren auf einer Straße mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander her, wie ein Polizeisprecher sagte. Es kam auch zu gefährlichen Überholmanövern.

An einer Einmündung fuhr ein 22-Jähriger in die Straße ein, missachtete hierbei die Vorfahrt – es kam zum Zusammenprall. Der 20-Jährige prallte ins Heck des 22-Jährigen und schob dessen Auto 50 Meter weit. Im weiteren Verlauf prallte der 20-Jährige gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die zwei Unfallbeteiligten erlitten geringfügige Verletzungen und konnten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Die Führerscheine des 20- und des 19-Jährigen wurden nach dem Vorfall am Mittwoch beschlagnahmt.