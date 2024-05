4:2 gegen Sandhausen: Waldhof sichert Ligaverbleib

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim ist mit einem vor allem in der ersten Halbzeit furiosen Auftritt zum Verbleib in der 3. Fußball-Liga gestürmt. Die Kurpfälzer siegten am vorletzten Spieltag vor 18.379 Zuschauern mit 4:2 (4:0) gegen den SV Sandhausen und sind nicht mehr von den Nichtabstiegsplätzen zu verdrängen. Der Hallesche FC war zuvor nicht über ein 0:0 bei Arminia Bielefeld hinausgekommen und steigt ab.

Die Treffer für den Waldhof erzielten am Samstag Kennedy Okpala (7.), Terrence Boyd per Doppelpack (9./44.) und Marcel Seegert (27.). Die Tore für die im zweiten Abschnitt insgesamt besseren Gäste markierten Felix Göttlicher (52.) und David Otto (90.).

Die Gastgeber von Anfang an mit viel Zug zum Tor und sorgten schnell für klare Verhältnisse. Schon nach sieben Minuten erzielte Okpala nach einer Ecke die Führung für Mannheim. Nur zwei Minuten später sorgte Boyd bereits für das 2:0. Mit der Führung im Rücken blieb der Waldhof deutlich spielbestimmend.

Spätestens als Seegert mit einer Direktabnahme aus 16 Metern den Ball zum dritten Mal im Kasten des SVS unterbrachte (25.), war klar, dass sich der Waldhof an diesem Tag aller Abstiegssorgen entledigen würde. Nach dem 4:0 durch Boyd sangen die Fans »Nie mehr Regionalliga«. Trotz der Gegentreffer im zweiten Durchgang war der Sieg nicht gefährdet.

