40 Jahre nach Mord: Polizei hofft mit Plakaten auf Hinweise

Mit großen Plakaten versucht die Polizei in Heidenheim neue Hinweise in einem 40 Jahre alten Mordfall zu erhalten. »Sabine Rahn - Nie vergessen« steht über einem Foto der damals 18-Jährigen, die am 11. März 1983 verschwunden war. Ermittler hängten die Plakate am Freitag in und um Heidenheim auf. Zum 40. Jahrestag des Mordes nahm die Polizei erneut die Ermittlungen in dem sogenannten Cold Case auf, wie die Behörden mitteilten.