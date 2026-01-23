33-Jähriger nach Schüssen auf Bäckerei in Untersuchungshaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Schüssen auf eine Bäckerei in Göppingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, während ein weiterer Verdächtiger weiterhin auf der Flucht ist, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Am frühen Sonntagmorgen hatte ein Zeuge Schüsse in der Innenstadt gemeldet. Als die Beamten vor Ort ankamen, entdeckten sie den Angaben nach mehrere Einschusslöcher an der Schaufensterscheibe des Geschäfts. Zu dem Zeitpunkt habe sich vermutlich niemand in der Bäckerei befunden. In der darüberliegenden Bar und in der Lokalität nebenan seien jedoch noch Gäste gewesen.

Fahndung nach zweitem Autoinsassen

Bei der anschließenden Fahndung wollte eine Streife demnach ein Auto kontrollieren, dessen Fahrer versuchte zu flüchten. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand sowie ein geparktes Auto. Anschließend seien die beiden Insassen zu Fuß geflüchtet. Außerdem seien an dem Auto falsche Kennzeichen angebracht gewesen.

Der festgenommene 33-Jährige wird dringend verdächtigt, die Schüsse abgegeben zu haben. In der Nähe des Unfallorts sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden, die mutmaßlich für die Tat eingesetzt worden sei. Nach dem zweiten Insassen des Autos wird weiterhin gefahndet. Für die Bevölkerung besteht nach Einschätzung der Polizei keine Gefahr. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen.