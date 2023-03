Aktuell Land

31 Menschen nach Zusammenstoß von Bus und Laster verletzt

31 Menschen, darunter 29 Jugendliche, sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Bus in Biberach verletzt worden. Der Busfahrer wurde schwer verletzt und am Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch mehrere Fahrgäste mussten in einer Klinik behandelt werden. Die Jugendlichen wurden den Angaben nach nur leicht verletzt. Der Lastwagenfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt.