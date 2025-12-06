31-Jähriger fliegt im Auto zehn Meter durch die Luft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Kontrollverlust über sein Fahrzeug ist ein 31 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen zehn Meter durch die Luft geschanzt und durch den Aufprall schwer verletzt worden. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 25.000 Euro. Der Mann war demnach am Freitagabend bei Mengen (Kreis Sigmaringen) unterwegs, missachtete eine Kurve und kam von Fahrbahn ab, ohne vorheriges Lenken oder Bremsen. »Das Fahrzeug durchfuhr einen Grünstreifen, wobei ein Schild umgefahren und in seine Teile zerlegt wurde«, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Anschließend fuhr das Auto erneut in einen Grünstreifen. Wegen der hohen Geschwindigkeit habe das Fahrzeug beim Verlassen des Grünstreifens über zehn Meter abgehoben und sei dann in einem weichen Untergrund gelandet. »Der Aufprall führte zu weiteren Überschlägen, bei denen das Fahrzeug mindestens zwei weitere Male abhob, bevor es schließlich zum Liegen kam.«

Der 31-Jährige, der laut Polizei während der Fahrt nicht angeschnallt war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er kam in eine Klinik.