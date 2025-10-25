3:1 gegen 1860: SV Waldhof hat Aufstiegszone im Blick

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim bleibt in der 3. Fußball-Liga in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Dank Doppeltorschütze Kennedy Okpala gewann die Mannschaft von Trainer Luc Holtz gegen den TSV 1860 München mit 3:1 (1:1). Die Mannheimer holten damit den vierten Sieg in den zurückliegenden fünf Spielen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt drei Punkte.

Die Gäste waren vor 16.000 Zuschauern zunächst durch ein Tor des früheren Mannheimers Max Christiansen (10. Minute) früh in Führung gegangen, doch Samuel Abifade (24.) glich noch in der ersten Halbzeit aus. Okpala sorgte dann mit seinen beiden Treffern (60., 66.) innerhalb von sechs Minuten für die Entscheidung.

Nach Okpalas Doppelpack ist 1860 geschlagen

Holtz setzte auf die Mannschaft, die in der Vorwoche 2:0 bei Erzgebirge Aue gewonnen hatte. 1860 kam aber zunächst besser ins Spiel, Christiansen erzielte mit einem schönen Schuss das 0:1. Mannheim kämpfte sich in die Partie, in der Folge traf auch Abifade ebenfalls mit einem Fernschuss zum 1:1.

Die Partie blieb danach lange ausgeglichen. Doch nach Okpalas Doppelschlag konnte 1860 nicht mehr kontern. Einen Schuss von Waldhofs Felix Lohkemper lenkte 1860-Torhüter Thomas Dähne ans Lattenkreuz (77.).