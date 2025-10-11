Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
300.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Weilheim

In Weilheim an der Teck musste die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand ausrücken. Die Flammen bedrohten auch ein Wohnhaus.

Symbolbild - Feuerwehr
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten in der Nacht die Flammen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten in der Nacht die Flammen. (Symbolbild)
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Der Brand einer Scheune hat in Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner eines angrenzenden Hauses konnten sich demnach rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

Tatsächlich auf das Wohnhaus übergegriffen haben die Flammen laut dem Sprecher letztlich aber nicht. Wo und weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, sei noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.

