Bei einem Unfall auf der A81 bei Epfendorf (Kreis Rottweil) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige starb nachts noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sein Auto ist demnach schräg mit einem vorausfahrenden Lastwagen zusammengestoßen. Die Straße war in der Nacht an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.