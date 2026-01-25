29-Jähriger in Bad Dürrheim soll Polizisten angegriffen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 29-Jähriger soll in Bad Dürrheim versucht haben, ein geparktes Auto aufzubrechen, einen Zeugen bedroht und einen Polizisten verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein 40-Jähriger am Samstag den Verdächtigen dabei, wie dieser anscheinend an einem Auto hantierte. Der Zeuge rief die Polizei und verfolgte den Mann zu Fuß.

Während der Verfolgung soll der 29-Jährige den Mann mit einem ausgeklappten Taschenwerkzeug bedroht haben. Eine Streife stellte den Verdächtigen wenig später.

Beim Versuch, ihn festzunehmen, soll er einem Polizisten mit dem Ellbogen gegen den Kopf geschlagen und geflüchtet sein. Der Beamte holte ihn laut Mitteilung wieder ein, stürzte dabei jedoch und wurde verletzt in eine Klinik gebracht werden. Er ist vorerst dienstunfähig.

Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt und laut Polizei nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 29-Jährigen werde unter anderem wegen Bedrohung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.