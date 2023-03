Aktuell Land

28 Menschen nach Zusammenstoß von Bus und Laster verletzt

28 Menschen, darunter 26 Jugendliche, sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Bus in Biberach verletzt worden. Der Busfahrer wurde schwer verletzt und kam am Freitagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch ein Jugendlicher wurde in eine Klinik geflogen, sein Gesundheitszustand war anfangs unklar. Alle anderen Fahrgäste und der Fahrer des Lastwagens wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen zeitweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt.