27-Jähriger schießt aus Fenster

Ein Mann feuert in Grenzach-Wyhlen mehrere Schüsse aus einem Fenster heraus ab. Ist schon klar, warum er das getan hat?

Aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) hat ein 27-Jähriger mehrere Schüsse abgefeuert. Warum der Mann schoss, blieb nach Polizeiangaben vorerst unklar.

Die Beamten lösten am Mittwochnachmittag einen größeren Alarm aus, nachdem ein Zeuge die Einsatzkräfte alarmiert hatte. Er hatte die Schüsse aus einem Nachbargebäude wahrgenommen. 

Vor Ort stellte sich der 27-Jährige den Beamten als Schütze vor und gab an, er führe eine Gasdruckpistole mit sich. Neben der Waffe wurden in seiner Wohnung von der Polizei noch weitere Dinge sichergestellt - was genau das war, dazu gab es zunächst keine Auskunft.

