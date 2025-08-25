Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
26-Jähriger soll Brand in Mehrfamilienhaus gelegt haben

In Schwäbisch Hall brennt ein Mehrfamilienhaus. Schnell stellt sich heraus: Der Brand wurde mutmaßlich gelegt. Für die Bewohner hätte das Haus zur tödlichen Falle werden können.

Ein 26-Jähriger soll in Schwäbisch Hall einen Brand gelegt habe. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein 26-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd einen Brand gelegt haben. Der Verdächtige sei kurze Zeit später ermittelt und festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er sitze in Untersuchungshaft.

Zu dem Brand war es den Angaben zufolge bereits am frühen Sonntagmorgen gekommen. Feuerwehrleute konnten fünf Bewohner in Sicherheit bringen. Ein 68-Jähriger wurde durch Rauchgase leicht verletzt und wurde vorübergehend in einem Klinikum versorgt. Bei dem Feuer entstand demnach ein Schaden von rund 150.000 Euro. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler zunächst nicht.

