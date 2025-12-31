Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

26-Jähriger randaliert mit Böllern im Rhein-Neckar-Kreis

Böller, Steine, laute Beleidigungen: In Eberbach sorgt ein 26-Jähriger für Chaos. Die Polizei stellt den Mann und ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung.

Polizei
Die Polizei fand den randalierenden Mann in seiner Wohnung. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Die Polizei fand den randalierenden Mann in seiner Wohnung. (Symbolbild)
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Ein 26-Jähriger hat in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis gleich mehrfach randaliert und eine ehemalige Gaststätte beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, warf der Mann zunächst Fensterscheiben ein, beleidigte Anwohner und schleuderte Böller in den Innenraum des Gebäudes. Es kam zu einer Rauchentwicklung, ein Feuer brach aber glücklicherweise nicht aus.

Rund zwei Stunden später kehrte der Mann zurück und warf mit Steinen gegen die Türen und Fenster des Hauses. Insgesamt entstand ein Schaden von über 2.000 Euro. Nach zunächst erfolgloser Fahndung trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:251231-930-483115/1