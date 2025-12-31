26-Jähriger randaliert mit Böllern im Rhein-Neckar-Kreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 26-Jähriger hat in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis gleich mehrfach randaliert und eine ehemalige Gaststätte beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, warf der Mann zunächst Fensterscheiben ein, beleidigte Anwohner und schleuderte Böller in den Innenraum des Gebäudes. Es kam zu einer Rauchentwicklung, ein Feuer brach aber glücklicherweise nicht aus.

Rund zwei Stunden später kehrte der Mann zurück und warf mit Steinen gegen die Türen und Fenster des Hauses. Insgesamt entstand ein Schaden von über 2.000 Euro. Nach zunächst erfolgloser Fahndung trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.