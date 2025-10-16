Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
26-Jähriger nach Schüssen in Mannheimer Kiosk in Haft

Nach Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Kiosk sitzt ein Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Polizei hält sich bedeckt, viele Fragen sind offen.

Noch in der Nacht sicherte die Polizei Spuren in dem Kiosk. (Archivbild) Foto: René Priebe/DPA
Nach den Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk haben Ermittler bereits zu Wochenbeginn einen Tatverdächtigen festgenommen. Der wegen versuchten Mordes beschuldigte 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete. 

Nähere Angaben zu dem verdächtigen Mann wurden mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht gemacht. Zur Nationalität oder der Frage, ob der Verdächtige polizeibekannt war und in welcher Beziehung er zu dem Opfer stand, seien daher derzeit keine Auskünfte möglich. Auch dazu, ob das Opfer Kunde oder der Besitzer des Kiosks war, sagte ein Polizeisprecher nichts. 

Der 26-Jährige war nach der Tat, die sich am Abend des 4. Oktober in der Innenstadt ereignet hatte, geflüchtet. Noch in derselben Nacht hatte die Polizei mit einer Großfahndung die Stadt abgesucht - zunächst vergeblich.

Der 39-Jährige war durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Mannes ist den Angaben zufolge nach einer Notoperation weiterhin stabil.

