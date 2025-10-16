Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
26-Jähriger nach Schüssen in Mannheimer Kiosk in Haft

Nach Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Kiosk sitzt ein Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter.

Polizeieinsatz in Mannheim
Noch in der Nacht sicherte die Polizei Spuren in dem Kiosk. (Archivbild) Foto: René Priebe/DPA
Noch in der Nacht sicherte die Polizei Spuren in dem Kiosk. (Archivbild)
Foto: René Priebe/DPA

Nach den Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk haben Ermittler bereits zu Wochenbeginn einen Tatverdächtigen festgenommen. Der wegen versuchten Mordes beschuldigte 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete. 

Nähere Angaben zu dem verdächtigen Mann wurden mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht gemacht. Der 26-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Nach der Tat hatte die Polizei mit einer Großfahndung erfolglos die Stadt abgesucht.

Der 39-Jährige war am vorvergangenen Wochenende durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Mannes ist den Angaben zufolge nach einer Notoperation stabil.

