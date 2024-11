250-Kilo-Bombe in UIm entdeckt - Wohnungen werden evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Bombenfunds müssen einige Menschen in Teilen der Ulmer Innenstadt ihre Wohnungen verlassen. Bauarbeiter hätten am Nachmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe auf einer Baustelle an der Ecke Neutorstraße und Karlsstraße gefunden, teilte die Polizei mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst werde noch am Abend die Bombe entschärfen. Aus Sicherheitsgründen müssten alle Menschen in einem Umkreis von 300 Metern um die Baustelle ihre Wohnungen verlassen. Autofahrer werden gebeten, den Teil der Innenstadt weiträumig zu umfahren. Der heute beginnende Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz sei aber nicht betroffen.