250 Fernseher und Monitore aus Lastwagen gestohlen

Diebe haben ungefähr 250 Fernseher und Monitore aus einem Lastwagen in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) gestohlen. Der Lastwagenfahrer bemerkte den Verlust der Ware im Wert von ungefähr 50.000 Euro erst an seinem Ziel in Spanien, wie die Polizei mitteilte. Die unbekannten Täter sollen zwischen Samstag und Montag ein großes Loch in das Dach des Lastwagenanhängers gesägt haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie die Geräte mit einem großen Fahrzeug abtransportiert haben. Ob der Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz die ganze Zeit bei seinem Fahrzeug war und warum er den Diebstahl nicht bemerkte, ist bisher unklar.