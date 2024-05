23-Jähriger nach Sprung in Bodensee weiter vermisst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Tage nach seinem Sprung in den Bodensee haben Rettungskräfte einen seitdem vermissten 23-Jährigen weiterhin nicht gefunden. Die Suche nach dem jungen Mann werde am Mittwoch fortgesetzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Wie an den Vortagen werden demnach Polizei, Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz sein. Auch mit Drohnen und einem Hubschrauber soll nach dem Vermissten gesucht werden. Das Hafenbecken werde diesmal jedoch voraussichtlich nicht gesperrt, sagte die Sprecherin weiter.

Der junge Mann war am Montagnachmittag in der Einfahrt des BSB-Schiffshafens von einem Tretboot ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Er sei mit vier weiteren Insassen unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Diese seien nach dem Verschwinden des Mannes zum Hafen zurückgekehrt. Der 23-Jährige sei selbst ins Wasser gesprungen. Zum genauen Hergang und zum Grund für den Sprung ins Wasser konnte die Sprecherin auch am Mittwoch keine Angaben machen. Hinweise auf einen Suizid gebe es nicht.

Mitteilung der Polizei vom Montag