23-Jähriger mit gefälschten Diplomatenkennzeichen erwischt

Erneut unterwegs mit falschen Diplomatenkennzeichen: Ein 23-Jähriger wird in Weingarten gestoppt. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten.

Ein 23-Jähriger wurde wegen gefälschter Diplomatenkennzeichen angehalten. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Ein 23-Jähriger ist in Weingarten (Kreis Ravensburg) mit falschen Diplomatenkennzeichen unterwegs gewesen und von der Polizei gestoppt worden. Bereits eine Woche zuvor war der Mann wegen desselben Vergehens kontrolliert worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

Die Nummernschilder seien damals beschlagnahmt worden, weshalb der Mann neue Schilder anfertigen ließ. Auch diese stellten sich bei der Kontrolle am Mittwoch als Fälschungen heraus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Amtsanmaßung und Urkundenfälschung.

