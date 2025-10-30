23-Jähriger mit gefälschten Diplomatenkennzeichen erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 23-Jähriger ist in Weingarten (Kreis Ravensburg) mit falschen Diplomatenkennzeichen unterwegs gewesen und von der Polizei gestoppt worden. Bereits eine Woche zuvor war der Mann wegen desselben Vergehens kontrolliert worden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Nummernschilder seien damals beschlagnahmt worden, weshalb der Mann neue Schilder anfertigen ließ. Auch diese stellten sich bei der Kontrolle am Mittwoch als Fälschungen heraus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Amtsanmaßung und Urkundenfälschung.