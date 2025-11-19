23-Jähriger erleidet Kohlenmonoxidvergiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch das Heizen einer Wohnung mit Gas-Heizstrahlern hat ein 23-Jähriger in Gäufelden (Landkreis Böblingen) eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Der junge Mann klagte nachts plötzlich über Übelkeit, und ein Bewohner rief den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige kam ins Krankenhaus. Er war zu Besuch bei der Familie gewesen.

Messungen der Feuerwehr ergaben den Angaben zufolge hohe Kohlenmonoxid- und Kohlendioxid-Werte in der Wohnung. Nachdem die Wohnung gründlich belüftet worden war, durften die Bewohner wieder hinein. Der 52 Jahre alte Wohnungsbesitzer muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.