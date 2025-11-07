23-Jährige nach Frontalzusammenstoß bei Untermarchtal im Krankenhaus gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNTERMARCHTAL. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Alb-Donau-Kreis im Krankenhaus gestorben. Die Frau starb am Donnerstag an den Folgen des Unfalls, wie die Polizei mitteilte.

Die 23-Jährige geriet mit ihrem Wagen auf der B311 bei Untermarchtal auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr der Wagen eines 25-Jährigen entgegen, mit dem ihr Auto den Angaben zufolge vermutlich ungebremst zusammenstieß. Ein Hubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt.

Wegen des Unfalls war die Bundesstraße an Allerheiligen für mehr als fünf Stunden gesperrt. Unter anderem musste eine Kehrmaschine die Fahrbahn reinigen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfallhergang dauern weiter an. (dpa)