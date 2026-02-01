Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
22-Jähriger prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Unfall auf nasser Straße im Enzkreis: Ein junger Fahrer stirbt, der Beifahrer wird schwer verletzt. Die Polizei geht von zu hohem Tempo aus.

Polizei
Laut Polizei soll überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Laut Polizei soll überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Bei einem Unfall nahe Eisingen (Enzkreis) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann kam kurz nach Mitternacht in einer Rechtskurve mit seinem Wagen von der feuchten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 23-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.

