22-Jähriger prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Bei einem Unfall nahe Eisingen (Enzkreis) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann kam kurz nach Mitternacht in einer Rechtskurve mit seinem Wagen von der feuchten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 23-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.