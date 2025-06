21 Jahre alter Motorradfahrer überrollt und tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem tragischen Unfall nahe Wurmlingen (Landkreis Tuttlingen) gestorben. Der Mann war in einer Motorradkolonne unterwegs, als die beiden Fahrer vor ihm auf einen Parkplatz abbogen, wie die Polizei mitteilte. Das Unfallopfer bemerkte das demnach zu spät und verlor beim Versuch, ebenfalls noch abzubiegen, die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte, rutschte in den Gegenverkehr und wurde dort von einem Auto überrollt. Der Mann erlag am Sonntagnachmittag noch am Unfallort seinen Verletzungen.