21-Jähriger wegen Mordes an Mutter vor Gericht

Nach dem Fund einer Toten in einer Autodachbox in Schramberg beginnt der Prozess gegen den Sohn des Opfers. Der 21-Jährige muss sich ab heute (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Rottweil wegen Mordes verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte während der Ermittlungen zur Tat geäußert. Details wurden nicht bekannt.

Die 54 Jahre alte Frau starb infolge von Blutverlust nach stumpfer Gewalteinwirkung. Die Autodachbox mit der Leiche war im Februar dieses Jahres bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses im Keller gefunden worden. Die Frau war nicht zur Arbeit erschienen, deswegen wurde die Polizei alarmiert.

Der Sohn wurde in der gemeinsamen Wohnung festgenommen. Er sitzt seit dem 21. Februar in Untersuchungshaft und ist laut einem Sachverständigengutachten schuldfähig. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage anberaumt.