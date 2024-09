21-Jähriger stürzt mit teurem Sportwagen Abhang hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 21-Jähriger ist mit einem Sportwagen einen Abhang hinuntergestürzt und in einem angrenzenden Wald aufgekommen. Dabei sei der junge Mann leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 100.000 Euro.

Zuvor soll der Fahrer in einer Kurve auf einer Landstraße bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Dadurch ist das Auto den Angaben zufolge einen Abhang hinabgestürzt und nach fünf Metern auf dem Dach in einem Waldstück gelandet. Warum der junge Mann am Samstag die Kontrolle über das Auto verlor, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.