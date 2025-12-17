20-Jähriger nach schwerem räuberischem Diebstahl in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem räuberischen Diebstahl in einer Arztpraxis in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 20-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Das Amtsgericht Mannheim erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der 20-Jährige soll am Dienstag ein Substitutionsmedikament gestohlen und bei seiner Flucht Pfefferspray gegen einen Arzt und eine Zeugin eingesetzt haben. Beide wurden leicht verletzt. Kurz darauf wurde der Mann festgenommen, bei ihm wurden geringe Mengen Crack und Kokain gefunden. Die Ermittlungen dauern an.