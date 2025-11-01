20-Jährigem wird im Streit der Finger abgebissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den Finger eines jungen Mannes soll ein 29-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Ravensburger Bahnhof abgebissen haben. Zuvor war es nach Polizeiangaben auf einem Bahnsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen betrunkener Menschen gekommen.

Einsatzkräfte fanden am Tatort den angebissenen Finger und brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Ob man ihn im Krankenhaus wieder annähen konnte, blieb unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen fünf Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung.