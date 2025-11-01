Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
20-Jährigem wird im Streit der Finger abgebissen

Eine Gruppe angetrunkener Menschen kommt mit dem Zug am Bahnhof an. Auf dem Bahnsteig eskaliert die Situation, als eine zweite Gruppe dazukommt.

Ob Ärzte den abgebissenen Finger wieder annähen konnten, blieb unklar. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/DPA
Ob Ärzte den abgebissenen Finger wieder annähen konnten, blieb unklar. (Symbolbild)
Den Finger eines jungen Mannes soll ein 29-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Ravensburger Bahnhof abgebissen haben. Zuvor war es nach Polizeiangaben auf einem Bahnsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen betrunkener Menschen gekommen.

Einsatzkräfte fanden am Tatort den angebissenen Finger und brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Ob man ihn im Krankenhaus wieder annähen konnte, blieb unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen fünf Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung.

