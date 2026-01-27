19-Jähriger schießt in Marbach am Neckar mit Gasdruckpistole auf drei Männer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 19-Jähriger soll im Landkreis Ludwigsburg mit einer Gasdruckpistole mehrfach auf drei andere junge Männer geschossen haben. Auf der Flucht vor dem Schützen stürzte ein 24-Jähriger und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor soll der 19-Jährige demnach einen 25-Jährigen auf einer Online-Plattform beleidigt und bedroht haben. Deshalb hätten sie sich kurz nach Mitternacht am Bahnhof in Marbach am Neckar getroffen. Der 25-Jährige sei in Begleitung eines Gleichaltrigen und dem 24-Jährigen gekommen. Der 19-Jährige sei ebenfalls mit einem bislang unbekannten Begleiter erschienen, zog den Angaben zufolge seine Waffe und schoss mehrfach auf die drei Opfer.

Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem 19-Jährigen, wie es hieß. Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel nahm den jungen Mann demnach schließlich in einer nahegelegenen Grünfläche vorläufig fest. Ein Polizeihund habe ihn gebissen und leicht verletzt. Die Ermittler fanden eigenen Angaben zufolge später eine Gasdruckpistole und ein leeres Metallkugelmagazin. Der 19-Jährige kam laut Polizeiangaben anschließend auf freien Fuß. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.