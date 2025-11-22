19-Jähriger flieht vor Polizei und prallt gegen Baum

Der 19 Jahre alte Fahrer hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. (Symbolbild)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist vor einer Polizeistreife in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis geflüchtet und gegen einen Baum gefahren. Der junge Mann soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer war den Beamten am frühen Freitagabend auf einem Parkplatz aufgefallen. Als er den Streifenwagen bemerkte, sei er zügig davongefahren. Die Beamten folgten ihm, doch der Mann ignorierte sämtliche Aufforderungen anzuhalten und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon.

Nach Angaben der Polizei bog der 19-Jährige auf einen unbefestigten Waldweg ab – dort verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorläufig festgenommen. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Der 19-Jährige soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. Die Beamten fanden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel bei seinen Mitfahrern.