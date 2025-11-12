19-Jähriger flüchtet im Kreis Ravensburg vor Polizei – Endstation Lastwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 19-jähriger Autofahrer in Weingarten (Kreis Ravensburg) verunglückt und ist dabei leicht verletzt worden. Der junge Mann war in der Nacht auf Mittwoch mit zwei Mitfahrern unterwegs, als er laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel überfuhr.

Als die Beamten das Auto stoppen wollten, beschleunigte der Fahrer und versuchte zu fliehen. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab, streifte einen Baum und prallte über einen Parkplatz hinweg gegen einen abgestellten Lastwagen. Sein Wagen kam schließlich in einer Hecke an einem Laternenpfahl zum Stehen.

Neben dem 19-Jährigen wurden auch seine beiden Mitfahrer leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 30.000 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts auf ein illegales Rennen ermittelt.