19-Jähriger bei Frontalcrash schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Landesstraße bei Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 19-Jähriger geriet aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte er frontal in ein anderes Auto. Der Fahranfänger wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Der 35 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Landesstraße musste für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt werden.