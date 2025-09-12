18-Jähriger fährt im Hohenlohekreis Kind tot - Ermittlungen wegen Totschlags

Ein junger Mann soll im Norden Baden-Württembergs einen 12-Jährigen mit dem Auto angefahren und getötet haben. (Symbolbild)

Im Zusammenhang mit einem tödlichen Vorfall auf einem Supermarktparkplatz im Nordosten Baden-Württembergs wirft die Staatsanwaltschaft dem mutmaßlichen Täter Totschlag vor. Das teilte eine Sprecherin der Behörde mit.

Der 18-Jährige soll am Donnerstagabend nach einem Streit ein Kind mit seinem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben. Ob es sich bei der Tat in Niedernhall im Hohenlohekreis auch um Mord handeln könnte, sei noch Teil der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.

Der Tatverdächtige soll noch am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt werden. Man gehe davon aus, dass dieser den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzen werde, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Weitere Details zu dem 18-Jährigen nannte die Sprecherin zunächst nicht. Sowohl die Nationalität des Tatverdächtigen als auch die Fragen, ob sich Opfer und Täter kannten und ob der junge Mann einen Führerschein hatte, sei noch Teil der Ermittlungen.