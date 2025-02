Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen. Der Jugendliche sei auf der Bundesstraße 297 in der Nacht zu Sonntag gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Warum der 17-Jährige von seinem Leichtkraftrad stürzte, war zunächst unklar. Hinweise auf Fremdverschulden gäbe es aber nicht, so der Sprecher.