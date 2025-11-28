Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
17-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall

Vier junge Menschen verunglücken, als ihr Auto von der Straße abkommt. Eine 17-Jährige stirbt, eine weitere wird schwer verletzt.

Nach einem Unfall bei Satteldorf starb eine 17 Jahre alte Mitfahrerin. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Eine 17-Jährige ist bei einem Unfall nahe Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) ums Leben gekommen. Das Auto war laut Polizeiangaben am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war in einem Bachbett liegen geblieben. In dem Wagen saßen vier junge Menschen. Eine weitere 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der 18 Jahre alte Fahrer und ein 19 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden am Auto betrug rund 5.500 Euro, wie es hieß.

