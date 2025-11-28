17-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 17-Jährige ist bei einem Unfall nahe Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) ums Leben gekommen. Das Auto war laut Polizeiangaben am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war in einem Bachbett liegen geblieben. In dem Wagen saßen vier junge Menschen. Eine weitere 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der 18 Jahre alte Fahrer und ein 19 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden am Auto betrug rund 5.500 Euro, wie es hieß.