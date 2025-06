17-jährige Motorradfahrerin kommt bei Unfall ums Leben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) tödlich verletzt worden. Sie sei am Mittwochabend noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 312 gestorben, teilte die Polizei am Morgen mit.

Zu dem Unfall kam es, als ein 24-jähriger Autofahrer beim Überholen eines anderen Wagens die entgegenkommende Motorradfahrerin erfasste. Er habe die junge Frau wohl übersehen, hieß es von der Polizei.

Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Mitarbeitern der Straßenmeisterei war auch die psychosoziale Notfallversorgung nach dem Unfall im Einsatz.