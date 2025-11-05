16-Jähriger stellt sich nach Raub an Rollstuhlfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Überfall auf einen Rollstuhlfahrer in einem Parkhaus in Baden-Baden hat sich ein 16-Jähriger bei der Polizei gestellt. Der Verdächtige habe am Dienstag, mit einem dunkelblauen Tuch maskiert, einen Mann mit einem Messer bedroht und ihm seine Umhängetasche entrissen, teilten die Beamten mit. In der Tasche befanden sich demnach Bargeld, Ausweise, Bankkarten und ein Handy.

Noch am selben Tag habe sich der 16-Jährige bei den Beamten auf einem Polizeirevier gemeldet. Er verhielt sich laut Polizei reumütig und kooperativ und zeigte, wo das Diebesgut und die Tatmittel versteckt waren. Alle Gegenstände bis auf das Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro seien wiedergefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts auf schweren Raub.