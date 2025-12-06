Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
16-Jähriger stürzt in Fluss und rettet sich selbst

Ein kurzer Ausrutscher mit Folgen: Warum ein 16-Jähriger beim Bummeln im Fluss gelandet ist – und wie er sich selbst rettete.

Der Rettungsdienst brachte den unterkühlten Jugendlichen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/DPA
Ein 16-Jähriger ist in Plochingen im Kreis Esslingen eine Böschung heruntergerutscht und in die Fils gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche sei am Freitag zu Fuß auf dem Weg zu einem Sportgeschäft gewesen. Nach eigenen Angaben stürzte er und rutschte vom Fußweg eine Böschung herunter. 

Die Ursache für den Sturz sei unklar. Der 16-Jährige fiel in den Fluss, wo er bis zum Brustbereich im Wasser stand. Dem jungen Mann gelang es, selbstständig wieder ans Ufer zu klettern, wo er die Polizei rief. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Unterkühlungen in ein Krankenhaus. Schon kurz darauf verließ er die Klinik in Begleitung seiner Eltern.

