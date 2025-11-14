16-Jährige erleidet Verbrennungen nach »Scherz« von Kollege

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann wollte seine Arbeitskollegin erschrecken – dabei hat sein »Scherz« für die 16-Jährige mit Verbrennungen und Schmerzen geendet. Die Jugendliche musste ambulant in einer Klinik behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die 16-Jährige reinigte demnach am Donnerstag in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) eine Metallhalterung. Ihr 19 Jahre alter Kollege habe das Metallteil angezündet. Das Teil war den Angaben zufolge mit Bremsenreiniger benetzt. Dadurch habe es eine Verpuffung gegeben.

Die Jugendliche zog sich laut Polizeiangaben oberflächliche Verbrennungen an den Handrücken und Schmerzen im Gesicht zu. Die Polizei ermittele nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen.