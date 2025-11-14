Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
16-Jährige erleidet Verbrennungen nach »Scherz« von Kollege

Ein »Scherz« unter Kollegen missglückt: Ein junger Mann will seine Kollegin erschrecken. Der Vorfall endet für die 16-Jährige mit Verbrennungen.

Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/DPA
Ein junger Mann wollte seine Arbeitskollegin erschrecken – dabei hat sein »Scherz« für die 16-Jährige mit Verbrennungen und Schmerzen geendet. Die Jugendliche musste ambulant in einer Klinik behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die 16-Jährige reinigte demnach am Donnerstag in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) eine Metallhalterung. Ihr 19 Jahre alter Kollege habe das Metallteil angezündet. Das Teil war den Angaben zufolge mit Bremsenreiniger benetzt. Dadurch habe es eine Verpuffung gegeben. 

Die Jugendliche zog sich laut Polizeiangaben oberflächliche Verbrennungen an den Handrücken und Schmerzen im Gesicht zu. Die Polizei ermittele nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:251114-930-293297/1