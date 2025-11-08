150 Hotelgäste wegen Kaminbrands auf der Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Kaminbrand hat in Leinfelden-Echterdingen etwa 150 Hotelgäste aus ihren Zimmern ins Freie getrieben. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage des Hotels ausgelöst, am Dach seien Funken geflogen.

Einige Hotelgäste hatten sich laut Polizei schnell noch etwas Warmes übergezogen, andere wurden am späten und kalten Freitagabend in einem nahegelegenen Restaurant versorgt, der Betreiber hat dies angeboten. Auch der Rettungsdienst betreute die Menschen dort. Verletzt worden sei niemand, hieß es.

Weil sich das Feuer auf den Hotelkamin beschränkte, habe die Feuerwehr die Flammen schnell gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Kurze Zeit später hätten alle Hotelgäste zurückkehren können in das Gebäude und ihre Zimmer.