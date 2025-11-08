Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

150 Hotelgäste wegen Kaminbrands auf der Straße

Dunkel und kalt ist es draußen - wegen eines Feuers müssen Hotelgäste im Kreis Esslingen trotzdem schnell heraus aus ihren Zimmern.

Feuerwehr
Schnell löschte die Feuerwehr die Flammen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
Schnell löschte die Feuerwehr die Flammen. (Symbolbild)
Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Ein Kaminbrand hat in Leinfelden-Echterdingen etwa 150 Hotelgäste aus ihren Zimmern ins Freie getrieben. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage des Hotels ausgelöst, am Dach seien Funken geflogen. 

Einige Hotelgäste hatten sich laut Polizei schnell noch etwas Warmes übergezogen, andere wurden am späten und kalten Freitagabend in einem nahegelegenen Restaurant versorgt, der Betreiber hat dies angeboten. Auch der Rettungsdienst betreute die Menschen dort. Verletzt worden sei niemand, hieß es.

Weil sich das Feuer auf den Hotelkamin beschränkte, habe die Feuerwehr die Flammen schnell gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Kurze Zeit später hätten alle Hotelgäste zurückkehren können in das Gebäude und ihre Zimmer.

© dpa-infocom, dpa:251108-930-266537/1