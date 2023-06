Aktuell Land

150.000 Euro Schaden nach Küchenbrand

Wegen eines Küchenbrands in einem Mehrfamilienhaus in Metzingen (Kreis Reutlingen) ist in der betroffenen Wohnung ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro entstanden. Zwei Bewohner im Alter von zehn und 19 Jahren wurden wegen der Rauchentwicklung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen.