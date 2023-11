Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mitschüler an einer Schule im badischen Offenburg ist ein 15-Jähriger wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit.