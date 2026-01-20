15-Jährige widersetzt sich Polizisten in Aalen - Beamter verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem vier Teenager unerlaubt eine Betreuungseinrichtung in Aalen verlassen haben, ist es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen. Als die Polizei die 13- bis 16-Jährigen wieder in die Einrichtung zurückbringen wollte, habe sich eine 15-Jährige heftig gewehrt, teilte die Polizei mit. Dabei seien ein Polizist und die Jugendliche leicht verletzt worden.

Die 15-Jährige soll demnach versucht haben, vor der Polizei zu flüchten. Anschließend habe sie erheblichen Widerstand geleistet. Dieser Widerstand habe erst mit dem Einsatz einer weiteren Streifenbesatzung gebrochen werden können, hieß es in der Mitteilung. Die 15-Jährige sei zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.