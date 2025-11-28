15-Jährige setzt ihr Auto mit Heißluftföhn in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Missglückte Starthilfe: Eine 15-Jährige hat in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit einem Heißluftföhn ihren Wagen in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit. Die Jugendliche habe zuvor wohl mit dem Gerät Bremsreiniger in den Ansaugstutzen des Motors geblasen. Das Feuer im Motorraum breitete sich auf das ganze Fahrzeug aus. Es brannte den Angaben nach bis auf wenige Metallteile völlig ab.

Es handelte sich um ein Leichtkraftfahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Damit dürfen Jugendliche ab 15 fahren. Mutmaßlich aufgrund der Kälte habe sich das Fahrzeug nicht starten lassen und die Jugendliche habe mit dem Föhn nachhelfen wollen, so die Polizei. Die Schadenshöhe ließ sich zunächst nicht beziffern.