15-Jährige nach Auffahrunfall bei Illertissen in Lebensgefahr

Nach dem schweren Auffahrunfall bei Illertissen war die Straße für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Eine 15-Jährige ist bei einem Auffahrunfall nahe Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) lebensgefährlich verletzt worden. Ihr kleines, auf 45 Kilometer pro Stunde beschränktes Auto wurde Polizeiangaben zufolge bei dem Zusammenstoß in einen Acker geschleudert. Ein 20-Jähriger hatte den Wagen den Angaben nach übersehen und war ihm mit seinem Auto von hinten aufgefahren.

Die 15-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend so schwer verletzt, dass sie ihr Auto nicht selbst verlassen konnte. Streifenpolizisten, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten den Angaben nach Erste Hilfe. Die gleichaltrige Beifahrerin der 15-Jährigen wurde Polizeiangaben zufolge leicht verletzt, der 20-Jährige blieb unverletzt.

Weil bei dem 20-Jährigen mittels Atemalkoholtest eine geringe Alkoholisierung festgestellt wurde, musste er eine Blutprobe abgeben. Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag.