15-Jährige flüchtet mit Auto vor Polizei

Eine 15-Jährige ist in St. Georgen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit dem Auto ihres Vaters vor der Polizei geflüchtet und in ein Autohaus gefahren. Dabei wurden sie und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin am Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Beide kamen in ein umliegendes Krankenhaus.

Zeugen hatten die junge Fahrerin zuvor in der Innenstadt bemerkt. Weil sie sehr jung wirkte, sollte das Fahrzeug kontrolliert werden. Die 15-Jährige missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Bundesstraße 33 in Richtung Villingen-Schwenningen.

Nach wenigen hundert Metern verlor sie demnach die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr mit dem Wagen in ein anliegendes Autohaus. Dabei seien ein Stützpfeiler und zwei dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden. Das Autohaus ist in der Folge einsturzgefährdet. Insgesamt betrage der Schaden rund 300.000 Euro.

Wie die Jugendliche an das Auto kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.