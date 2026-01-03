15-Jährige bei Unfall auf glatter Straße schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aufgrund glatter Fahrbahn ist es bei Willstätt (Ortenaukreis) zu einem Verkehrsunfall mit sieben Verletzten gekommen. Beim Abfahren von der Bundesstraße 28 geriet ein 41-jähriger Fahrer auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei berichtete. Durch einen fast frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto wurde ein 15 Jahre altes Mädchen schwer verletzt. Der 41-Jährige und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Im entgegenkommenden Wagen wurden demnach ebenfalls drei Personen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Ein bei dem Unfall am Freitagabend entlaufener Hund wurde von Polizisten wieder eingefangen. Der kleine Mischling erfreue sich »bester Betreuung auf der Polizeiwache«, teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden des Unfalls auf rund 50.000 Euro.