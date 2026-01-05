14-Jähriger flieht mit bis zu 100 km/h vor Polizeikontrolle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 14-Jähriger hat sich in Karlsruhe eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche sei in der Spitze mit rund 100 Kilometer pro Stunde durch die Stadt gerast und habe auch mehrere rote Ampeln ignoriert, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor wollten Beamte den Wagen kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, habe das Fahrzeug beschleunigt. Bei der Flucht sei das Heck des Wagens immer wieder ausgebrochen, so die Polizei weiter. Beinahe kam es demnach zu einem Unfall. Neben dem 14-Jährigen saßen auch zwei 16-Jährige in dem Fahrzeug.

Schließlich hielt der 14-Jährige an, stieg aus und floh zu Fuß weiter. Als die Beamten am Zuhause eintrafen und der Teenager sie dort erblickte, rannte er erneut weg. Die Beamten informierten die Eltern des 14-Jährigen. Diese konnten den Jugendlichen als Fahrer identifizieren, sagte ein Polizeisprecher. Eine weitere Verfolgung sei nicht nötig gewesen.