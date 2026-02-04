14-Jähriger am Steuer fährt Polizei davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 14-Jähriger am Steuer eines Autos hat sich in Nehren (Kreis Tübingen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und mehrere Streifen abgehängt. Als er kurz darauf zu Fuß am Bahnhof des Orts unterwegs war, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Sie beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Wie der Jugendliche zu dem Wagen gekommen war und wem dieser gehört, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Teenager am Steuer des Autos war am Dienstagabend einer Streife der Polizeihundeführerstaffel aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und fuhr davon. Bei seiner Weiterfahrt soll er die Verkehrsregeln missachtet, Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten und gefährliche Manöver gemacht haben, so dass zwei Polizeistreifen die Verfolgung zunächst abbrachen. Auf den Teenager kommen mehrere Strafanzeigen zu.